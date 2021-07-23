شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: أفعال إيمان البحر درويش تحط من قدر أي فنان مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بيانا، أدانت خلاله أفعال المطرب إيمان البحر درويش، والتي قام بها في بث مباشر عبر صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء البيان كالتالي:

"تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته، والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين".

واستكمل البيان: "ما قاله وفعله يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقفات الإنسانية القويمة"، وتؤكد النقابة على ثقتها فى قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن، تحيا مصر وطن آمن مستقر".