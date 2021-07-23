شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "ألمظ و سي عبده" ترفع لافتة كامل العدد في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خلال موسم العيد مسرحية "ألمظ و سي عبده" في الإسكندرية علي مسرح محمد عبد الوهاب، حيث رفعت المسرحية لافتة كامل العدد في بعض عروضها بالعيد ، حيث أن جمهور الإسكندرية يتشوق دائما للاعمال الغنائية الاستعراضية وهو جمهور متذوق للفن بشكل عام .

مسرحية " ألمظ وسي عبده " تتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.