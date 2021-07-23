"الموسيقيين" تستنكر أسلوب وتصريحات إيمان البحر درويش في ظهوره الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا، أعلنت خلاله استنكارها لما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، والإتيان بأفعال، وصفتها بأنها تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري، كما وصفت أسلوبه بالمشين.

وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على ما جاء في الفيديو ضد رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة على ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

واختتم البيان بـ"تحيا مصر وطن آمن مستقر.. نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر".

كان الفنان إيمان البحر درويش تحدث في بث مباشر عبر فيسبوك عن تعرضه لظلم منذ ظهوره في الوسط الفني، وتحدث عن عدة موضوعات أخرى في فيديو اقتربت مدته من 20 دقيقة، وأصدر تصرفا غير لائق، عرضه لانتقادات واسعة.