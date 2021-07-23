خاص| وائل عبدالله: نحتاج للكوميديا.. وراضٍ عن إيرادات "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المنتج وائل عبدالله عن سعادته بردود الفعل التي جاءته على أحدث أفلامه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي استقبلته دور العرض السينمائية قبل أسبوعين تقريبًا.

وقال عبدالله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مكنتش متوقع أن تكون ردود الفعل جيدة لهذه الدرجة، وكنت قلقان من الإيرادات بسبب نسب الإشغال التي نلتزم بها بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية، لكن الحمد لله حقق الفيلم إيرادات جيدة".

وأكد حاجة السينما في هذا التوقيت لموضوعات اجتماعية تُقدم بحس كوميدي، حتى ينسى الجمهور الفترة التي عاشها بسبب كورونا، موضحًا: "الضحك أصعب حاجة بس الناس محتاجاه، وتأثير الكوميديا بيوصل لقلبك ولوجدانك".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة: "كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، وبيومي فؤاد".