بالفيديو| التفاف الجمهور حول محمد رمضان في الساحل يمنعه من نزول البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بفيديو جديد، التقطه في الساحل الشمالي.

ويظهر رمضان في الفيديو، على شاطئ البحر والجمهور يلتف حوله، كما ظهر بعضهم وهم يهتفون له، وكتب رمضان تعليقا على الفيديو "في الساحل كنت نازل البحر عملت حفلة.. ونزلت البيسين لما روحت".

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "موسى"، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، سيد رجب، هبة مجدي. منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، صبري فواز، تارا عماد، مفيد عاشور.