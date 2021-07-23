بالصور| رولا سعد تحتفل بزفافها في أجواء عائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقامت الفنانة اللبنانية رولا سعد، احتفالا صغيرا بزواجها، من مهندس يُدعى يحيى، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين، حسبما أعلن موقع النهار اللبناني.

ونشرت رولا صورا لها بفستان الزفاف، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام.

كانت المطربة اللبنانية رولا سعد أعلنت خطوبتها من مهندس فلسطيني يقيم في أمريكا يدعى يحيى.

وقالت رولا قبل عدة أشهر خلال لقائها في برنامج Et بالعربي: "بالفعل انخطبنا في رأس السنة واحتفالنا مع أصحابي وشقيقتي، اسمه يحيى يقيم في أمريكا ولكن أصله فلسطيني، وبنحب بعضنا".