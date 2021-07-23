بالصور: الفنانة رولا سعد تدخل القفص الذهبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 25 دقيقة

وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين للثنائي وبعض أقاربهما، وفي غياب ملحوظ للمشاهير، احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد، بزفافها على المهندس يحيى الخضر.

ونشرت رولا، عبر قصتها اليومية في حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“، الصور الأولى لها بفستان الزفاف الأبيض بجانب عريسها.

وكانت رولا قد كشفت مؤخرًا عن خطبتها من مهندس سوري من أصول فلسطينية، يدعى ”يحيى“، قبل عدة أسابيع.

وقالت رولا سعد في تصريحات سابقة: ”حفل خطوبتي على المهندس يحيى ذي الأصول الفلسطينية تم في حفل عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة“.

وتابعت أن الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والأهل فقط نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا الشخص يمتلك كافة المميزات التي دفعتها للارتباط به.

وعلى الجانب الفني، نجحت رولا في تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ بأغنيتها ”لاغيني تلاقيني“، التي طرحتها في نوفمبر 2020.

وتمثل أغنية ”لاغيني تلاقيني“ عودة قوية لرولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.