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بالصور: حفل افتتاح أولمبياد “طوكيو 2020”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 57 دقيقة
شعار الأولمبياد

شعار الأولمبياد

جرت مراسم حفل افتتاح النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، التي ستقام فعالياتها رسميا خلال الفترة من اليوم 23 يوليو ولغالية 8 أغسطس 20221.

تقام دور الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” في ظروف استثنائية، ودخلت هذه النسخة من الألعاب الأولمبية التاريخ، بسبب تأجيلها من العام الماضي إلى الجاري 2021، بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافة دورة عام 1964، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها الألعاب الأولمبية في دولة آسيوية.

ويتنافس أكثر من 11300 رياضي من 206 دول، إضافة إلى فريق للاجئين يتألف من 29 رياضيا ورياضية من 11 دولة، تم اختيارهم من قبل المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية من بين 55 رياضيا مستفيدين من منحة الرياضيين اللاجئين التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية، معظمهم من اللاجئين السوريين بواقع تسع رياضيين، يتنافس المشاركون خلال الأسبوعين القادمين، في 33 و50 تخصصا و339 منافسة للفوز بميدالية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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