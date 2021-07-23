وسام بريدي وريم السعيدي يكشفان عن اصابتهما بكورونا رغم تلقيهما اللقاح

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يوليو 2021 03:51 مساءً - كشف الإعلامي اللبناني وسام بريدي عن إصابته وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بفيروس كورونا رغم تلقيهما اللقاح.

وتحدّث بريدي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “إنستغرام” عن العوارض التي شعر بها وزوجته خلال فترة إصابتهما، مطمئناً بأنّهما شفيا بعدما أتت نتيجة الفحص الأولى سلبية، فيما ينتظران غداً نتيجة فحص أخرى للتأكد من شفائهما بشكل نهائي.

وقال بريدي في الفيديو: “أعلم أنّ الجميع يتساءل عن سبب مكوثنا في المنزل منذ نحو 10 أيام، السبب هو إصابتنا بفيروس كورونا، وبدأنا اليوم نشعر بزوال العوارض”، مضيفاً: “الحمدلله أننا تلقّينا اللقاح، ولهذا السبب أتت العوارض خفيفة، وإلى المعترضين على اللقاح أقول: نعم، ستصابون بالفيروس ولكن ستكون العوارض خفيفة جداً”.

وأشار إلى أنه رغم إصابته بالفيروس، لم يشعر بأيّ طارئ صحي، فيما فقدت السعيدي حاسة الشم واستعادتها اليوم”، كاشفاً عن إصابة ابنتيهما أيضاً بيلا ماريا وآيا صوفيا.

بريدي والسعيدي لا يعلمان كيف أصيبا بالفيروس، وأكّدا أنهما خضعا لفحص PCR في دبي قبل توجههما إلى لبنان، كما خضعا للفحص عينه في مطار بيروت وأتت نتيجتهما سلبية ليكتشفا فيما بعد إصابتهما.

وأراد بريدي من الفيديو أن ينشر رسالة إيجابية من التجربة التي مرّ بها وعائلته، مجدداً دعوته الجميع لعدم التردد في أخذ اللقاح الذي من شأنه أن يزيد من قوّة الجسم على المقاومة.