بسبب انزعاجه من صوت الموتورات.. إليسا تُهاجم جبران باسيل: “وقح ومريض سلطة”

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يوليو 2021 03:51 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية إليسا على مقطع فيديو تحدث خلاله مواطن لبناني عن انزعاج النائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر وظهر الرئيس ميشال عون، من أصوات المولدات الكهربائية في منطقة اللقلوق.

وكتبت اليسا تعليقا على الفيديو: “يعني جبران باسيل وبعدو الطوفان، أرزاق المزارعين والشعب المعتّر أهمّ من راحتك معاليك، عم نموت لنأمن مازوت، وهو مزعوج من صوت الموتورات”.

وأضافت :”كتير هيك كتير يا الله”، مرفقة التغريدة بهاشتاغ: “وقح ومريض سلطة”.

إليسا كانت قد نشرت صورة للنواب الذين وقّعوا على عريضة ترفض محاكمة النواب أمام القضاء العدلي في قضية انفجار المرفأ وتُطالب بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وعلّقت عليها بالقول: “جايي نهار لكل واحد فيكن الله يمهل ولا يهمل”.