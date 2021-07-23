شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان المسرح التجريبي يقرر تعديل موعده تفاديا للتزامن مع أيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تعديل موعد الدورة المقبلة ( 28 ) من المهرجان ، لتكون في الفترة من ١٤-١٩ ديسمبر٢٠٢١ بدلًا من الفترة ٧-١٥ ديسمبر، وذلك تفاديا للتزامن مع مهرجان أيام قرطاج المسرحية ولإتاحة أكبر فرصة مشاركة للعروض والفعاليات، وحتى لا تتعارض فترة المهرجان مع مهرجانات دولية أخرى.



الدكتور جمال ياقوت

وأكد الدكتور جمال ياقوت لليوم السابع بأن إدارة مهرجان المسرح التجريبي علي علاقة طيبة بكل المهرجانات ونتعاون سويا من أجل صناعة حراك مسرحي عربي من خلال التلاقي والتفاعل والتنافس وحرصا من إدارة المهرجان على دعم وتشجيع كافة الفعاليات الفنية بين الأشقاء العرب. تم تعديل موعد المهرجان حتى تتاح الفرصة كاملة لمشاركة الفنانين في كل من المهرجانين علمًا بأنه من العام القادم سوف يقام المهرجان في موعده المتعارف عليه في سبتمبر، إنما جاءت هذه الدورة استثنائية نظرا للظروف القهرية التي يعاني منها العالم وعدم الاستقرار في الخطة الدولية لمعظم الدول حتى اللحظات الأخيرة.

الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، حاصل على الدكتوراه في الإخراج والإنتاج المسرحي عام 2011، ويعمل رئيسًا لقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل – أكاديمية الفنون، وهو أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي المساعد بقسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية – مصر، ومنتدبًا للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية – فرع الإسكندرية، والمعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، وقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبكلية السينما والفنون الأدائية بجامعة بدر.

‎بدأ ممارساته المسرحية ممثلًا عام 1982، ثم تحول إلى الإخراج، وأخرج ما أكثر من 70 عرضًا، وحصلت عروضه على الكثير من الجوائز منها حصول عرض بيت الدمية، على ثلاث جوائز في الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2006، جائزة أفضل مخرج صاعد، وحصول عرض القرد كثيف الشعر، على خمس جوائز في الدورة الرابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري منها جائزة أفضل عرض وأفضل مخرج، كما حصل عرضه القصة المزدوجة للدكتور بالمي، على سبع جوائز في مهرجان المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزتين في الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بالإضافة لترشحه لثلاث جوائز أخرى، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2014

‎شارك في الكثير من المؤتمرات المسرحية في مصر وخارجها، منها، مؤتمر الفنون الأدائية والمرئية، الذي نظمه معهد أثينا للتعليم والأبحاث في اليونان في يونيو2015، كما قام بالتدريب في الكثير من الورش التدريبية للكبار والأطفال في مجالات التمثيل، والإخراج، والكتابة المسرحية، والحكي المسرحي، والإنتاج المسرحي، منها ورشة الحكي المسرحي في هانوفر عام 2010، وورش الحكي المسرحي في اليونان أعوام 2013، و2014، 2016، 2017.

وورشة الحكي والارتجال بالبحرين في يناير 2017، ورشة تخطيط المشروعات الإنتاجية بالكويت في يوليو2017، وورش مهرجان صناعة المسرح بالكويت 2018، من خلال المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، وورش مسرح الطفل التي تنظمتها مدرسة كريشين للفنون.

‎كتب مجموعة من النصوص المسرحية للكبار والأطفال، وله مجموعة من الدراسات والأبحاث والمقالات النقدية والكتب المنشورة أهمها: كتاب المخرج المسرحي وتوظيف الصورة بين القيم الدرامية والجمالية من خلال الهيئة العربية للمسرح بالشارقة. وكتاب "المخرج المسرحي وتعدد الرؤى الإخراجية لدراما مس جوليا"، والكتاب الأول من موسوعة الإنتاج المسرحي، وله عدد من الكتب تحت النشر.

‎عضو مجلس إدارة مؤسس في فرع المعهد الدولي للمسرح بمصر ITI، وعضو سابق بلجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وباللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، وبلجنة المسرح بمركز إبداع الإسكندرية، وهو عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية شعبة الإخراج المسرحي بمصر، وعضو شرفي بفرقة مسرح أول بالبحرين، ورئيس اللجنة العليا لمهرجان نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية، ومهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي، وعضو اللجنة العليا لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة