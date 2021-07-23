تطور جديد في الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت صحيفة “الوطن” ان مصادر طبية في المستشفى التي تعالج فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز، كشفت آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان خروجها من العناية المركزة.

قالت المصادر إن ياسمين عبد العزيز ستجري عملية جراحية جديدة خلال ساعات، وذلك لإنهاء الأزمة التي تعرضت لها.

كانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أجرت منذ فترة عمليتين جراحيتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى بإحدى الدول الغربية، ونتج عنهما مضاعفات.

وكشف الأستاذ الدكتور ماهر عمران، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس: “جرى إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من على كل من المبيضين، احتوى كل منهما على ما يقل عن نصف لتر من الدم الكثيف، الذي يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض، أو كما يقال (البطانة المهاجرة)، وكل من يعمل في تخصص أمراض النساء، من الممكن أن يتصور مدى تعقيدات الحقل الجراحي في حالات تكرار التدخل الجراحي، ولاسيما مع هذا المرض اللعين الذي تكون جراحاته أحيانًا أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة، ولاسيما عند تكرار التدخل الجراحي ولم تكن هذه هي المرة الأولى للتعامل مع هذا المرض”.

ومازالت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، بعد ما نقلت إلى العناية المركزة، وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من الرحم في أحد المستشفيات الكبرى، ورغم اعتيادية العملية، لكن حدث خطأ ما أثناء نقل الدم أدى إلى تلوث بكتيرى دخلت بسببه في غيبوبة استمرت لما يقرب من 16 ساعة.