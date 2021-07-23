محمد ثروت يرزق بطفلته “دهب”: “مصدوم لحد دلوقت إنى عندي بنوتة زى القمر زى أمها”

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يوليو 2021 01:57 مساءً - شارك الفنان المصري محمد ثروت متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي فرحته بولادة ابنته الاولى والتي اطلق عليها اسم “دهب”.

ونشر محمد ثروت صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها كاتبا: :”الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوتة”.

وتابع :”وصلت أميرة عائلة ثروت “دهب” ربنا يحفظها و يحميها، بحبك يا منى عمرى شكرا انك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إنى عندي بنوتة زى القمر زى أمها، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب”.

واضاف :”سبحان الله ..والحمد لله ..ولا إله إلا الله ..و الله أكبر .. ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التى انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي”.

جدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت، شارك في عام 2021 بعدة أعمال، منها مسلسلات: “اللعبة 2 ليفل الوحش، بين السما والأرض، فارس بلا جواز”، وفيلمي “ديدو، وأحمد نوتردام”.