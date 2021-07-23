ابنه رجاء الجداوى تستعيد ذكريات احتفالها مع العائلة بآخر وقفة عرفات لها

محمد الفلاح - الجمعة 23 يوليه 2021

استعادت أميرة مختار، ابنه الفنانة رجاء الجداوى، ذكريات والدتها مع عيد الأضحى ووقفة عرفات فى 2019، حيث نشرت صورا للفنانة الراحلة عبر حساب والدتها على موقع "إنستجرام"، وظهرت رجاء الجداوى فى الصور وهى تنظم طاولات الطعام وتسقى الأشجار فى حديقة المنزل، ومن جهتها، علقت أميرة، على الصور، "آخر وقفة عرفات 2019، الله يرحمك يا أمى، كانت بتحضر الفطار لكل العائلة".



وظهرت رجاء الجداوى فى الصور التى نشرتها ابنتها وهى تعمل بنشاط وحيويه تامة فى حديقة منزلها ويعلو وجهها الابتسامة التى تعبر عن سعادتها فى مساعدة افراد العائلة والاستعداد للاحتفال بمناسبة العيد.

ويشار إلى أن أميرة مختار، كشفت - فى وقت سابق - عن كواليس تعارف والدها على والدتها ووصيتها له عندما يبلغ سن الــ50، حيث نشرت أميرة عبر حساب والدتها على انستجرام، صور لوالدتها في شبابها من ثانى لقاء لوالديها معا.

وحكت أميرة كواليس تلك الصورة، حيث كتبت:" تذكرني عندما تبلغ الخمسين، كتبت كده لبابي علي الصورة دي تاني يوم شافته.. الله يرحمهم".

وأوضحت أميرة في التعليقات ان الصورة التي نشرتها لوالدتها أعطتها رجاء الجداوى لزوجها حسن مختار في ثانى لقاء تعارف لهما ووصته بان يتذكرها عندما يبلغ الــ 50 عاما من عمرة.

وظلت النجمة رجاء الجداوي أيقونة للشياكة والأناقة منذ أن ظهرت كعارضة أزياء في بدايتها قبل دخولها عالم التمثيل، مروراً بسنوات عمرها التي قضتها ملهمة للكثيرات في عالم الموضة والأناقة حتى وفاتها في 5 يوليو 2020 العام الماضي

وكان خبر وفاتها من أكثر الأخبار الصادمة لكل محبيها، لكنها رحلت وتركت وراءها إرثا من الفن والإبداع والأعمال الخالدة، واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ السينما والتليفزيون، وفى قلوب وعقول الجميع،