نيكول سابا تحيى عيد الأضحى على شواطئ العلمين الجديدة.. صور

محمد الفلاح - الجمعة 23 يوليه 2021

أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، وظهرت نيكول سابا باطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية "حفضل أحلم" .



وحرصت نيكول على تحية الجمهور وقامت بتهنئتهم بعيد الأضحى وتمنت الخير والأمان لمصر ولبنان والعالم العربي، واستكملت وصلتها الغنائية الاستعراضية بالعديد من أغانيها التى تألقت بها طوال مشوارها الفني وتخلل الحفل العديد من الصور الـ "سيلفي" مع معجبيها.

على جانب آخر تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا، لطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الجو حلو" عقب عيد الأضحى المبارك، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل‪.‬

وتعود النجمة اللبنانية نيكول سابا من خلال أغنية "الجو حلو"، بعد فترة غياب عن الساحة الغنائية اقتصر النشاط فيه على إحياء الحفلات الغنائية.

ومن المقرر أن تكشف نيكول عن أغنية آخرى لها خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تنوى تصوريها مع أحد أبرز المخرجين في مجال الكليبات ووعدت بالإفصاح عن تفاصيلها في الوقت المناسب‪.