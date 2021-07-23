فن ومشاهير

لقطات مشوقة من فيلم الرومانسية After We Fell الجديد

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محمد الفلاح - الجمعة 23 يوليه 2021

كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم الرومانسية After We Fell أول تريلر رسمى للعمل، الذى سيطرح فى أكتوبر المقبل، دون الكشف عن موعد محدد، ووصلت مدة الفيديو الترويجى دقيقة و45 ثانية، وحاز على إعجاب الكثيرين من حول العالم.

فيلم After We Fell يدور حول فتاة تدعى تيسا، التي تقوم بأخذ كبر قرار في حياتها، وبالتالي يتغير كل شيء، خاصة مع الكشف عن أسرار عائلتها، وبالتالي يكون على شاب يدعى هاردين، أن يساعدها في المطالبة بحقوقهم في مستقبل أفضل.

وقام ببطولة فيلم After We Fell، كل من كيانا ماديرا، هيرو فينيس تيفين، جوزفين لانجفورد، أرييل كيبيل، ميرا سورفينو، ستيفن موير، لويز لومبارد، كارتر جينكينز، روب إستس، تشانس بيردومو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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