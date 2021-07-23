الصور الأولى من زفاف رولا سعد ويحيي خضر ببيروت

محمد الفلاح - الجمعة 23 يوليه 2021

احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد بزفافها علي المهندس يحيي خضر في حفل عائلي اقتصر الحضور فيه علي الأقارب والأصدقاء المقربين لهما.نظرا لظروف الكورونا وتفشي هذا الفيرس وتم الزفاف علي أنغام فرقة المجد البعلبكية التى تمثل أغانيها التراث اللبنانى وطلت رولا في هذا الحفل بثلاث فساتين زفاف من تصميم ميراى داغر مصممة الأزياء اللبنانية وسوف تطير اليوم رولا وزوجها إلى ايطاليا لقضاء شهر العسل هناك.



يذكرأن الفنانة اللبنانية رولا سعد روت تفاصيل خطوبتها، من قبل اليوم السابع قائلة: "وقعت في شباك الحب بالفعل حينما التقيت المهندس يحيى خضر أثناء الاحتفال بعيد ميلادي ببيروت في شهر أغسطس الماضي، وكنا برفقة بعض الأصدقاء وتعرفنا على بعض وكان هو من معجبيني كفنانة وصار بينا ود وعدد من اللقاءات ومرت علينا بعض المشاكل إلى أن عدت إلى مصر، وشعر كل منا بالحنين إلى الآخر وشعر كل منا أن هناك شيئًا ينقصنا وصارت بيننا مكالمات إلى أن صرح لي بحبه وأنا عبرت له عن حبى له ولفت نظري فيه أنه مثقف وعجبني منطقه في الحياة وصريح وحنون ويحافظ على علاقته بأسرته جدًا.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": في ليلة رأس السنة فوجئت صديقتي نعيمة هي وزوجها الموزع الموسيقى أحمد عادل وأبنائهما يحضرون الى المنزل ويخططون لي مفاجأة وهى حضوره إلى المنزل ليطلب خطبتي واتفقنا على الزواج