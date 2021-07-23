شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أحمد عز .. لماذا فكر الابتعاد عن التمثيل بسبب " مذكرات مراهقة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعتدنا دائما أن يتدرج الممثل فى الأدوار الثانوية حتى يصبح بطلا ونجما كبيرا كما هو الحال فى معظم نجوم هذا العصر والعصور السابقة ، ولكن مع النجم أحمد عز الذى يحل اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو يوم مولده ، كان الوضع مختلف ففى أول ظهور له ظهر كبطلا لفيلم " مذكرات مراهقة " مع النجمة هند صبرى عندما كانت تبحث المخرجة إيناس الدغيدي على وجوه جديدة لبطولة الفيلم ووقع الاستقرار عليهما وبالرغم من أن ذلك يعد ميزه له ولكن كان سببا فى توقف أحمد عز عن التمثيل لفترة وتفكيره فى العودة لعمله القديم.

حيث قال أحمد عز خلال لقاء تلفزيوني له مع الإعلامى عمرو الليثى ، أن أكثر مرحلة كانت صعبة بالنسبة له خلال مشواره الفنى كانت فى بداياته بعد تقديمه فيلم " مذكرات مراهقة " فبعد الفيلم لم يعرض عليه أى عمل أخر، وكان يظن حينها أنه طالما قدم لأول مره كبطل عمل لا يصح أن يقدم أدوار ثانوية ، فظل مدة طويلة لا يقدم أى أعمال .

وتابع عز، فى تلك الفترة بدأ أصدقائى المقربين وعائلتى يقترحوا على أن أعود لعملى القديم، وهو العمل فى مجال السياحة وبالفعل أتخذت قرارا بالعودة للعمل مرة أخرى ولكن عندما عدت وجدتهم يعرضون على أقل مما كنت فيه قبل أن أتركهم فرفضت وشعرت أنها رسالة من الله عز وجل أن أستمر فى مجال الفن حتى جاءت الفرصة .

يذكر أن أخر أعمال النجم أحمد عز هو فيلم العارف الذى يعرض حاليا فى السينمات من بطولة أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".