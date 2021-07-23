شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من زفاف رولا سعد ويحيي خضر ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد بزفافها علي المهندس يحيي خضر في حفل عائلي اقتصر الحضور فيه علي الأقارب والأصدقاء المقربين لهما.نظرا لظروف الكورونا وتفشي هذا الفيرس وتم الزفاف علي أنغام فرقة المجد البعلبكية التى تمثل أغانيها التراث اللبنانى وطلت رولا في هذا الحفل بثلاث فساتين زفاف من تصميم ميراى داغر مصممة الأزياء اللبنانية وسوف تطير اليوم رولا وزوجها إلى ايطاليا لقضاء شهر العسل هناك.

يذكرأن الفنانة اللبنانية رولا سعد روت تفاصيل خطوبتها، من قبل الخليج 365 قائلة: "وقعت في شباك الحب بالفعل حينما التقيت المهندس يحيى خضر أثناء الاحتفال بعيد ميلادي ببيروت في شهر أغسطس الماضي، وكنا برفقة بعض الأصدقاء وتعرفنا على بعض وكان هو من معجبيني كفنانة وصار بينا ود وعدد من اللقاءات ومرت علينا بعض المشاكل إلى أن عدت إلى مصر، وشعر كل منا بالحنين إلى الآخر وشعر كل منا أن هناك شيئًا ينقصنا وصارت بيننا مكالمات إلى أن صرح لي بحبه وأنا عبرت له عن حبى له ولفت نظري فيه أنه مثقف وعجبني منطقه في الحياة وصريح وحنون ويحافظ على علاقته بأسرته جدًا.