أصالة بإطلالة جديدة في أحدث حفلاتها احتفالا بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلت الفنانة أصالة، مساء أمس الخميس، على جمهورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإطلالة جديدة، وأحيت حفلا غنائيا ساهرا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخضعت أصالة لجلسة تصوير جديدة، قبل الحفل، ونشرت صورها عبر "انستجرام".

كانت أصالة روجت للحفل، عبر نفس الموقع، وقامت بنشر الملصق الدعائي الخاص بالحفل، قائلة "رح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق.. قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته

بمحبتكم أنا قويّة.. ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة جديدة.. ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوة حلوة وأعياد".