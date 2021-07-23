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كتب امير فتحي في الجمعة 23 يوليو 2021 12:15 مساءً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الفنانة المغربية مريم حسين، المقيمة في المارات، محاطةً بعدد كبير من الحرّاس الشخصيين، من دون الكشف عن مكان وزمان ظهورها الذي أثار جدلاً واسعاً، لا سيما أنها أعلنت في وقت سابق أنها في صدد التحضير لزفافها الذي ستحتفل به هذا العام.
وقد اثار الفيديو استغراب المتابعين حيث تساءل الكثيرون عن سبب هذا الحشد من البادي غاردات حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “وليش خاايفه
ومن شنووو خااايفه”, “لو اشوفها صدفة ما اسلم عليها والله !!” و “حتى الشيوخ ماسووها
”.
وكانت مريم حسين قد أثارت الجدل، منذ ايام، بين متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو وصفه البعض بأنه مستفز لها بسبب ظهورها فيه وهي تلحن تكبيرات عيد الأضحى المبارك.
مريم حسين ووفق المقطع الذي بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل ظهرت وهي تقود سيارتها وتلحن تكبيرات عيد الأضحى وتخطأ بها ما عرضها لانتقادات وسخرية واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تلحين التكبيرات.. مريم حسين وسط حراسة مشددة بين حشد من البادي غاردات!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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