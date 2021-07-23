كيت ميدلتون تنشر صورة جديدة لابنها جورج إحتفالًا بيوم ميلاده الثامن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقطت المصورة البارعة “كيت ميدلتون” دوقة كامبريدج صورة لابنها الملك المستقبلي الأمير “جورج” بمناسبة يوم ميلاده الثامن، ظهر فيها متألقًا وهو يجلس بخفة فوق سيارة لاند روفر ديفندر، وذلك خلال استراحة عائلية في نورفولك في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد نشرت “كيت” وزوجها “ويليام” الصورة على حسابهما الرسمي على Instagram.

وبحسب موقع ميرور ظهر “جورج” في الصورة مرتديًا ملابس غير رسمية في قميص بولو مخططًا بياقة وسروال قصير وهو ويبتسم على نطاق واسع.

حرص “ويليام” من خلال الصورة على تكريم خاص لجده الراحل الأمير “فيليب” حيث ظهر “جورج” جالسًا على سيارته الشهيرة لاند روفر ديفندر، الأمر الذي يمكن إعتباره بمثابة إيماءة مؤثرة للأمير الراحل، دوق إدنبرة، الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالسيارة، كما سيُنظر إليه على أنه تكريم مؤثر للأمير “فيليب”، الذي كان لديه شغف بالهندسة.

شوهد الأمير “جورج” مؤخرًا على الملأ عندما حضر في يورو 2020 مع والديه. كان مشهد الأمير الشاب وهو سعيد بشدة بهدف إنجلترا خلال نهائي يورو 2020 أسعد مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد. كما لفت نظر الجميع بالطريقة التي صفق بها مع والده الأمير “ويليام” وعانق والدته، دوقة كامبريدج، ثم تم مواساتهما بعد خسارة إنجلترا لركلات الترجيح المفجعة التي أظهرت أنهم عائلة مليئة بالحب والمودة.

ولد الأمير “جورج ألكسندر لويس” من كامبريدج في جناح ليندو وينج الخاص بمستشفى سانت ماري، بادينغتون، في 22 يوليو 2013 في الساعة 4.24 مساءً، بوزن 3 كيلو و700 جرام.

ظهر لأول مرة أمام وسائل الإعلام العالمية على درج المستشفى بعد يوم واحد من ولادته، ملفوفًا في شال أبيض من صوف ميرينو، بين ذراعي والديه الفخورين.

“جورج” هو أكبر أبناء “كيت” و”ويليام” ولديه أخوان هما “تشارلوت” خمس أعوام و”لويس” عامان. وهو الثالث في خط الوصول للعرش الملكي الذي تعتليه الملكة “إليزابيث”، وذلك بعد جده “تشارلز” أمير ويلز، ووالده الأمير “ويليام”.