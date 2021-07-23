العائلة المالكة البلجيكية تحتفل بيومها الوطني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت العائلة المالكة البلجيكية متمثلة في الملك فيليب، الملكة “ماتيلد”، ولية العهد الأميرة “إليزابيث”، الأميرة “إليونور”، الأمير “غابرييل” والأمير “إيمانويل” خدمة Te Deums تي ديوم (خدمة دينية قصيرة مبنية على الترنيمة) والذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة البلجيكية 2021 في كاتدرائية Saint Michael’s and Saint Gudula في بروكسل، تبعها حفل خاص في ساحة القصر، حيث يتم عادةً الاحتفال باليوم الوطني لبلجيكا مع تي ديوم وعرض عسكري.

وبحسب موقع “Brussels times” يعود الإحتفال باليوم الوطني للمملكة البلجيكية لعام 1831 عندما تم الإعلان عن بلجيكا كدولة مستقلة في عام 1830.

وفي كل عام يوم 21 يوليو، تحتفل بلجيكا بيومها الوطني، مما يعني أن الخدمات العامة في بلجيكا تغلق أبوابها، ويحصل معظم الناس على يوم عطلة وستقام الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

وعلى عكس العام الماضي، عندما تم إلغاء معظم الأحداث نتيجة لوباء الفيروس التاجي، ستحدث أحداث أكثر قليلاً هذا العام.

كل عام، تقام عدة احتفالات للاحتفال بهذا اليوم، بدءًا من العائلة المالكة البلجيكية، فضلاً عن المؤسسات السياسية في البلاد، والسفراء وممثلي المؤسسات الأوروبية المختلفة، الذين يحضرون ترنيمة تي ديوم في العديد من الأماكن الدينية في جميع أنحاء البلاد.

كل عام، تقام عدة احتفالات للاحتفال بهذا اليوم، بدءًا من العائلة المالكة البلجيكية، فضلاً عن المؤسسات السياسية في البلاد، والسفراء وممثلي المؤسسات الأوروبية المختلفة، الذين يحضرون ترنيمة تي ديوم في العديد من الأماكن الدينية في جميع أنحاء البلاد.

أنهى الملك والملكة اليوم الوطني بزيارة Farra Clerlande في أوتنجيس ، وهو سكن للبالغين الذين يعانون من إعاقات عقلية شديدة أو عميقة، وإلى المركز الوطني للتصلب المتعدد في ميلسبروك.