كانييه ويست يعود لإنستغرام بعد أكثر من عامين بمفاجأة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد المغني كانييه ويست إلى Instagram بعد أكثر من عامين بعيدًا عن منصة التواصل الاجتماعي ترويجًا لأحدث ألبوماته حيث أسقط مقتطفًا من أحدث أغانيه. وتأتي هذه العوده قبل أيام من إصدار ألبومه العاشر Donda.

وبحسب موقع “ميرور” صدم مغني الراب، 44 عامًا، المعجبين بعودته إلى منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة موسيقاه الجديدة في إعلان يضم العدَّاءة الأمريكية ” شاكاري ريتشاردسون”.

كما شارك النجم لقطات تضمنت سلسلة ذهبية معلقة حول رقبته والتي أظهرت أسماء أطفاله: “نورث” 7 سنوات، “سانت” 5 سنوات، “شيكاغو” 3 سنوات و”بسالم”سنتان.

تضمن إعلان “كانييه” عن ألبومه الجديد أغنية No Child Left Behind، والتي ظهر فيها الرياضي المحترف الذي احتل عناوين الصحف بعد أن غاب عن الألعاب الأولمبية في السابق.

كرر المغني كلمات “لقد صنع معجزات عليَّ” على المسار الجديد، والذي من المؤكد أنه سيكون نجاحًا كبيرًا إذا تم الحكم من خلال التعليقات التي تتراكم بالفعل على منشوره على إنستغرام.

كتب أحد المعجبين: “كاني ويست لم أشك فيك أبدًا”. وقال آخر: “إنه يحدث بالفعل”. وردّ كثيرون آخرون ببساطة برموز تعبيرية لإبراز أن مغني الراب هو أعظم فنان في كل العصور.

كان “كانييه” قد خطط مسبقًا لإصدار ألبومه الجديد – الذي سمي على اسم والدته الراحلة – الصيف الماضي، ولكن كان هناك عدة تأخيرات، بما في ذلك محاولة فاشلة لرئاسة الولايات المتحدة.

سيكون عرض Donda – الألبوم الفردي العاشر لمغني Gold Digger – الأول عالميًا يوم الخميس في حدث استماع يتم بثه على الهواء مباشرة. ومن المقرر إطلاقه في اليوم التالي 23 يوليو.