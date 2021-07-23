لمن قال سيلفستر ستالوني: “عليهن أن يتوقفن عن النمو”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر الممثل الشهير سيلفستر ستالوني في لقطة مع بناته الثلاث الجميلات وهو يُعلن مازحاً رغبته في أن يتوقفن عن النمو.

ونشر ستالوني، البالغ من العمر 75 عاماً، لقطةً مع بناته الثلاث: صوفيا البالغة من العمر 24 عاماً، وسيستين البالغة من العمر 23 عاماً، وسكارليت البالغة من العمر 19 عاماً.

وقال مازحاً ومعلقاً على الصورة التي شاركها بصفحته الشخصية عبر حسابه في “انستغرام”: “أنا رجل محظوظ حقاً، لديَّ فتيات جميلات ومحبات لم يجلبن لي سوى الفرح، فقط آمل أن يتوقفن عن النمو”، في إشارة إلى طولهن الفارغ. وقال الممثل المخضرم مازحاً إنه يشعر بأنَّه صغير بجانبهن، لكن عندما يلتقي معجبيه يسترد “الوضع الرجولي”.

ويفتخر النجم المشهور عالمياً ببناته اللواتي ولدنَّ من زواجه من جينيفر فلافين، وهي عارضة أزياء سابقة في كاليفورنيا تبلغ من العمر 52 عاماً، وذلك خلال حضور عرض فيلم الإثارة “Midnight in the Switchgrass”، حيث شاركت ابنته الوسطى سيستين جنباً إلى جنب مع النجوم بروس ويليس وإميل هيرش وميجان فوكس في بطولة الفيلم.

وكانت بنات نجم الحركة الأميركي، قد خطفنَّ الأنظار على السجادة الحمراء، خلال حضورهن العرض الأول للفيلم، وحضرت الأختان الرائعتان هناك لدعم شقيقتهما سيستين، كما نالت سيستين الإعجاب في لقطةٍ لها بجانب بروس ويليس وميغان فوكس.

وحرصت سيستين على التميُّز، وكان لها حضور قوي من خلال ارتداء فستان حريري أخضر مُرصَّع بحزام ذهبي، فيما حافظت كل من سكارليت وصوفيا على مستوى أقل قليلاً من خلال ارتدائهما فستانين سوداويين قصيرين (LBD).