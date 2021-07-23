بعد أن تجاهلتها لـ10 مواسم.. كورتني كوكس ترفض ترشيح جوائز إيمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردَّت الممثلة كورتني كوكس في مقابلة مع صحيفة “انترتيمنت ويكلي” على الترشيح الأول لها بشأن جوائز إيمي، والذي جاء بعد عشرة مواسم من المسلسل الأصلي، كانت خلالها العضو الرئيس الوحيد الذي تجاهلته الجوائز.

وقالت كوكس: “بصراحة، أنا سعيدة حقاً لأنّ حلقة لم الشمل (The Reunion) تم الاعتراف بها، لأنني أعتقد أن Friends مسلسل تلفزيوني رائع، وأنّ المنتج (بن وينستون) قام بعمل رائع، وكذلك فعل فريقه بأكمله، لكن لكي أكون صادقة، هذه ليس بالضبط (إيمي) التي أردتها”.

وشددت الفنانة على أنَّها أحبَّت أن تكون جزءاً من “لم الشمل” مع زملائها جينيفر أنيستون وليزا كودرو وماثيو بيري ومات ليبلانك وديفيد شويمر، وتقول عن ذلك: “كان من الرائع العودة إلى هذا الاستوديو (حيث تم تسجيل المسلسل) والاستمتاع بهؤلاء الأشخاص الذين أُحبهم كثيراً”.

في التفاصيل، يذكر تقرير مجلة بيبول، أنّه مع إعلان الأكاديمية الدولية للفنون وعلوم التلفزيون عن جوائز إيمي 2021 لأفضل الأعمال، وترشيح كورتني كوكس لنيل الجائزة للمرة الأولى في تاريخ عملها بمواسم المسلسل الشهير؛ وصفت كوكس (57 عاماً) الجائزة بأنَّها لا تتعد مجرد ضمادة صغيرة وُضعت على جرح كبير، وأنّ الترشيح الذي طال انتظاره ليس بالضبط ما توقعته، حسبما صرحت لصحيفة “انترتينمنت ويكلي”.

وقالت “كوكس”: “لم تكن هذه جائزة إيمي التي كنتُ أتمنى أن أحصل عليها دائماً”، رغم تلقي حلقة لم الشمل من مسلسل Friends تقديراً كبيراً بترشيحات الحفل المقرر إقامته في 19 سبتمبر 2021 في نسخته الثالثة والتسعين.

وتُعدُّ “كوكس” العضو الوحيد في مجموعة الأصدقاء الأساسية التي لم تحصل على ترشيح خلال الموسم الكوميدي الذي استمر 10 مواسم على قناة NBC منذ 1994 إلى 2004، في وقت سابق من هذا الشهر، جرى الاعتراف بـ”كوكس” كمنتجة تنفيذية، وتم ترشيح حلقة لم الشمل لأفضل مسلسل مسجل مسبقاً.

و”كوكس” الوحيدة التي لم يتم ترشيحها مطلقاً للجائزة عن عملها في المسلسل، في الوقت الذي كان فيه كل من ديفيد شويمر وماثيو بيري مؤهلين للحصول على جائزة التلفزيون المهمة مرة واحدة، والممثلون الآخرون – مات ليبلانك وجنيفر أنيستون وليزا كودرو – حتى عدة مرات، كما فاز كل من كودرو وأنيستون بالتمثال الصغير مرة واحدة.

وفي يونيو 2021، اعترفت “كوكس” خلال استضافتها ببرنامج هوارد ستيرن الإذاعي بأنها عانت لعدم ترشيحها أبداً لجائزة إيمي، مشيرةً إلى أنَّ مشاعرها قد تأذت تماماً لتجاهل الجوائز لها، بينما تم تكريم زملائها في فريق التمثيل.

وتقول كورتني كوكس: “جُرحت مشاعري بالتأكيد عندما تم ترشيح كل عضو من أعضاء فريق التمثيل، كنتُ سعيدة للجميع، لكن في وقت ما عندما أكون الوحيدة التي لم يصلها الترشح أحزن بشدة”.