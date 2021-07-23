يسرا خائفة من الحسد وتُغازل زوجها بكلمات رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبَّرت النجمة المصرية يسرا عن خوفها من الحسد كثيراً، وتحديداً عندما يخص علاقتها بزوجها، رجل الأعمال خالد سليم، وأكدت أنَّه يخاف أيضاً من الحسد، لافتةّ إلى أنَّه الشخص الأحن عليها في الحياة، داعية الله أن يحفظه لها.

وقالت الفنانة يسرا، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “ديأم سي” المصرية، إنّ زوجها خالد سليم حبيب عمرها، واعتبرته أكبر هدية في حياتها، وتابعت في رسالة رومانسية: “حبيب عمري ده ربنا إداني أكبر هدية، ربنا يخليهولي ويبعد عننا العين يارب”.

وعُرض أمام يسرا، في المقابلة، عدد من الصور لنجوم لكي توجِّه لهم رسائل خاصة، بينهم عادل إمام، حيث قالت له: “بحبك وبحترمك ووحشني الشغل معاك، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا ويطولنا في عمرك”.

وعن الكاتب المصري الراحل وحيد حامد، قالت يسرا: “حبيب قلبي أستاذ وحيد، وحشتني جداً، وحشتني قعدتك وأيامك وفكرك، وحشني أني اشتكيلك همي وأنت تطبطب عليَّ وتقولي ميهمكيش”.

وتعليقاً على صورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، استعادت يسرا ذكريات معه ووصفته بأنه فنان كبير وكوميدان كبير ورائع، خاصة وراء الكواليس، كما داخل الكواليس، مبينةً أنَّ آخر لقاء لهما كان في باريس حيث كان هناك في رحلة علاج، ثم في مصر في آخر أيامه حيث اتصلت بها زوجته الإعلامية بوسي شلبي وقالت: “بيندهك طول الليل” فذهبت إلى المستشفى لكن لم تراه، كاشفةً أنه كان ينادي عليها باسم (أوسة)”.

وكشفت يسرا عن رأيها في أغاني المهرجانات، مؤكدةً أنَّها تستمع لها، وتُحب بعضها، لكنها لا تستطيع غنائها. وأردفت أنَّها لا تتذكر آخر أغنية استمعت لها، غير أنّ أغاني حسن شاكوش تُعجبها كثيراً.

وبيَّنت يسرا أنَّها في البداية لم تكن تُحب أغاني أم كلثوم، ولكنَّ أغنية “ألف ليلة وليلة” غيَّرت ذلك المفهوم لديها؛ لأنّها منذ ذلك الوقت وبدأت تُحب أغانيها وتعشقها، معقبةً أنّ أغاني عبد الحليم حافظ شكّلت فترة مراهقتها، وكانت عندما تسمعها تدخل في حالة حب.