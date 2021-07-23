شكرا لقرائتكم خبر عن ضخامة الإنتاج وشعبية الأبطال .. أفلام موسم عيد الأضحى تسجل إيرادات عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت دور عرض السينمات عددا من الأفلام التى تتنافس فى موسم عيد الأضحى المبارك، والتى تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والخيال العلمى والدراما، وهو موسم يشهد انتعاشة سينمائية قوية رغم وجود جائحة فيروس كورونا التى أجبرت دور العرض على العمل بنسبة 50% قبل أن يزيدها رئيس الوزراء مؤخرا إلى 70%، خاصة وأن هذا الموسم يشهد عودة النجوم الكبار أمثال كريم عبد العزيز وتامر حسنى وأحمد عز.

فيلم "مش أنا"

كانت البداية مع النجم تامر حسنى، بعد طرحه فيلمه الجديد "مش أنا" بدور العرض فى يوم 23 من شهر يونيو الماضى، وتجاوزت إيرادات فيلم "مش أنا" حاجز الـ30 مليون جنيه، وذلك بعد 4 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائى.

ويشارك تامر حسنى فى البطولة كل من ماجد الكدوانى، وحلا شيحة، وسون بدر، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وغخراج سارة وفيق، وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

ثانى هذه الأفلام هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، الذى تم طرحه فى دور العرض يوم 7 يوليو الجارى، والذى استطاع أن يحقق إيرادات قدرها 18 مليون 771 ألف ، بعد أسبوعين من طرحه.

وتدور قصته فى إطار كوميدى حول المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقى ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها فى الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه، ويشارك كريم عبد العزيز فى البطولة، كل من، دينا الشربينى، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، احمد حلاوة، وظهور أكثر من 11 نجما ضيف شرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى

فيلم "العارف"

ثالث هذه الأفلام هى فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، والذى تم طرحه منذ أيام وتحديدا يوم 14 يوليو الجارى، والذى حقق إيرادات تخطت حاجز الـ 12 مليون جنيه، وذلك بعد مرور أسبوع من طرحه بدور العرض.

والفيلم يعد من أهم الأفلام السينمائية التى تشارك من حيث النجوم الموجودين بالفيلم أو تكلفته الإنتاجية الضخمة، لما يتضمنه من مشاهد أكشن ومعارك وانفجارات وهو ما يعشقه النجم أحمد عز فى أفلامه، والفيلم تدور قصته حول فكرة حرب العقول، فى وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذى يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل فى صراع مع إحدى العصابات الخطيرة، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب أحمد عز كل من، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ركين سعد، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".