"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتجاوز 23 مليون جنيه في 16 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حقق فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الخميس 22 يوليو، إيرادا بلغ 2 مليون و391 ألفًا و911 جنيها.

ووصل إجمالي ما حققه الفيلم في 16 يوما، إذ تم طرحه في 7 يوليو الجاري بدور العرض السينمائي: 23 مليونا و389 ألفا و294 جنيها.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، بينهم: شيكو، أحمد فهمي، ومصطفى قمر.