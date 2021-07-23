خاص| سوزان نجم الدين: دوري بـ"تماسيح النيل" خفيف و"كنا مبسوطين في أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إن عيد الأضحى بالنسبة لها، يعني الزيارات والتجمعات مع الأسرة والأصدقاء المقربين.

وعن أحدث أعمالها الفنية، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تماسيح النيل فاضل يوم واحد وانتهي من التصوير، وهو فيلم لايت كوميدي ومهضوم عكس أدواري اللي كانت صعبة وتقيلة ومركبة".

وأضافت سوزان "الفيلم خفيف وحلو، وقضينا وقتا في أسوان لتصوير عدد من المشاهدة، وكانت كواليس التصوير حلوة، لأن المخرج سامح عبدالعزيز دمه خفيف في اللوكيشن، ولا يجعلنا نشعر بتعب ولا أننا نقضي وقتا طويلا في التصوير".

"تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر، خالد الصاوي، ودينا محسن (ويزو) ومحمد جمعة، إخراج سامح عبدالعزيز.