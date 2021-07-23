أولمبياد طوكيو.. متسابقة روسية تتعرض للإغماء جراء الطقس الحار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ ساعتين

تعرضت المتسابقة الروسية في منافسات القوس والسهم، سفيتلانا غومبويفا، للإغماء خلال التصفيات في أولمبياد طوكيو، اليوم الجمعة، جراء الطقس الحار.

أثناء متابعتها نتائجها الأخيرة، تعرضت غومبويفا للإغماء ووضع فريقها أكياس قطع الثلج على رأسها.

استعادت المتسابقة الروسية وعيها، لكنها احتاجت إلى أن يخرجها الأطباء من الملعب.

قال مدربها ستانيسلاف بوبوف للصحفيين: “نتمنى أن تكون بخير. اكتشفنا أنها لم تستطع الوقوف طيلة اليوم في الطقس الحار.. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. كانت تتدرب في فلاديفوستوك (الروسية) في طقس مماثل قبل المجيء إلى هنا، لكن الرطوبة لعبت دورا هنا”.

وقالت في وقت لاحق، كسينيا بيروفا، إن زميلتها غومبويفا تعافت بشكل جيد وستتمكن من استكمال المنافسات، وأضافت: “سفيتلانا على ما يرام الآن”.