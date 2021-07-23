كيف احتفل فريق “صالون زهرة” بانتهاء تصوير العمل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 3 ساعات

انتهى فريق عمل مسلسل “صالون زهرة” التصوير، احتفل الفريق بانتهاء تصوير العمل.

ونشر مخرج العمل اللبناني جو بوعيد صورة عبر حسابه الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي جمعت الممثلين وصناع المسلسل جميعاً، وعلّق: ” فركش، أشارككم هذه الصورة مع الكثير من الأحاسيس”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جمع بين نادين نسيب نجيم، وجو بوعيد، وهو يثني عليها، حيث قال: “مين خلص تصويره.. حبيبتي أجمل زهرة بالدني”، لترد عليه بقولها: “شكراً جو”.

من جانبها، كانت الممثلة اللبنانية زينة مكي نشرت عبر حسابها الخاص صوراً جمعتها ببعض صناع العمل ممن هم وراء الكواليس من بينهم المخرج المنفذ مازن صفار، ومخرج العمل جو بوعيد، وعلقت على الصور: “من آخر يوم تصوير وتعرفوا على الجنود المجهولين بالتصوير.. صرتوا مثل العيلة.. نلتقي قريباً”.

يذكر أن مسلسل “صالون زهرة” من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.