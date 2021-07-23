مسلسل “دور العمر” انطلق بأجواء سايكوباثية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 10:41 صباحاً - منذ 3 ساعات

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل “دور العمر” والذي يعرض منصة عبر “شاهد” من بطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم، تعتبر نارية بامتياز، فلم ينقصها أي عنصر من عناصر التشويق، بقصّة جديدة من نوعها، تدور أحداثها في أجواء سايكوباثية، قدمت الحالات النفسية التي يعيشها الأبطال بإثارة عالية، ليكون في مسيرة طاقم العمل الفنية، فعلاً دور العمر.

أتقنت سيرين بإحتراف عالٍ دور المرأة الجميلة المهووسة بشخصية تشاهدها عبر شاشة التلفزيون وهي شخصية رجل إسمه “أمير” التي يجسدها الممثل فارس نحاس وهو إسم الممثل اللبناني عادل كرم ضمن سياق “دور العمر”، ويشرعان في رحلة غامضة ومعقدة، ضد مجموعة من المجرمين بهدف الانتقام، وذلك بإيقاع سريع، وأحداث متلاحقة من شأنها أن تجذب المشاهد.

أما من الناحية التقنية، استطاعت حركة الكاميرا السريعة، بالإضافة إلى اللعب بالإضاءة بين الظلمة والنور، أن تنقل بدقة الحالة النفسية للممثلين، كذلك الديكور وإطلالات الممثلين، حتى أن عملية المونتاج تحمل الجديد في تقطيعها، وانسيابها كان في خدمة أحداث العمل.

المسلسل لبناني بامتياز، وأركانه موقعة بأسماء محلية محترفة، صنع في لبنان، من تأليف ناصر فقيه، إخراج سعيد الماروق، ومن بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وغيرهم.