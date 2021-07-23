أصالة والجسمي يخطفان الأنظار في حفل أبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظمت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، حفلاً غنائياً كبيراً، في ثالث أيام عيد الأضحي، أحياه كل من الفنانة أصالة نصري والفنان حسين الجسمي.

رفع الحفل لافتة كامل العدد، وأقيم في "الاتحاد أرينا بجزيرة ياس" وسط إجراءات احترازية شديدة، لتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وافتتحت أصالة السهرة الغنائية، وظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية فستانا أبيض يشبه ثوب الزفاف، وأطلت بتسريحة شعر جديدة تسمى قصة الـ"بوي" وبلون شعر أشقر فاتح.

وقدمت باقة متنوعة من أجمل أغنياتها الرومانسية والخليجية أبرزها "اشتقتلك، بنت أكابر، روح وروح، سؤال بسيط".





وفي الفاصل الثاني من الحفل، استقبل الجمهور حسين الجسمي بعاصفة من التصفيق بمجرد صعوده على خشبة المسرح، وهو يغني "قاصد"، ليشكر بعدها الحضور على تفاعلهم معبراً لهم عن محبته، قائلاً: "هذا المعنى الصحيح للجمهور الراقي.

وقدّم بعدها مختارات من أشهر أغانيه التي يحفظها الحضور ومنها: "أحبك، دانه، ستة الصبح، كما غنى لفيروز "نسم علينا الهوا".

كما أدى الجسمي أغنية "أول عشق" بمصاحبة آلة البيانو، والتي تفاعل معها الحضور كثيراً.