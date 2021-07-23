أفلام عيد الأضحى 2021.. "العارف" يهدد تامر حسني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دور العرض السينمائية بالعاصمة المصرية القاهرة، منافسة ساخنة في موسم عيد الأضحى 2021.

وسجل فيلم" العارف" أعلى إيراد يومي، إذ بلغت إيراداته في ثالث أيام عيد الأضحى، 3 ملايين و214 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي إيرادات هذا العمل بعد أسبوع 16 مليون جنيه.

و"العارف" بطولة أحمد عز والنجمة اللبنانية كارمن بصيص، ومحمود حميدة وأحمد فهمي، والقصة من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد علاء.

وبلغ الإيراد اليومي لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" 2 مليون و226 ألف جنيه، وحقق الفيلم حتى الآن 20 مليون جنيه بعد أسبوعين.





الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وأحمد حلاوة، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر بها الزوجان.

وينافس النجم تامر حسني بقوة بفيلم "مش أنا" وفي أسبوعه الخامس بلغ حجم إيراداته اليومية، مليونا و800 ألف جنيه، أما الإجمالي حتى الآن فيصل إلى 32 مليون جنيه.

ويشارك في هذا الفيلم كوكبة كبيرة من النجوم مثل حلا شيحة، وماجد الكدواني وهو من إخراج سارة وفيق.





وانعكست حالة الانتعاش التي طالت السينما المصرية مؤخرا على الأفلام المعروضة منذ فترة، حيث بلغت إيرادات فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، في أسبوعه الحادي عشر، 19 مليونا و228 ألف جنيه.

واحتل فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى ذيل القائمة، بإجمالي إيرادات 4 ملايين و400 ألف جنيه، بعد مرور 8 أسابيع على العرض.