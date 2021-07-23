فن ومشاهير

يسرا تكشف عن أعظم هدية في حياتها.. ما هي؟

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة يسرا عن جوانب خفية في حياتها الشخصية خلال حلولها ضيفة في برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان.

وقالت يسرا خلال المقابلة التليفزيونية إنها تخاف من الحسد، خاصة في علاقتها بزوجها، الذي وصفته بأنه حبيب عمرها وأكبر هدية في حياتها.

وقالت يسرا عن بداية مسيرتها الفنية: "دخلت الفن عن طريق الغناء، في الأصل أنا مغنية، ولكن عيني كانت على التمثيل ودخلت هذا الطريق ونجحت، ودائماً كنت أغني، غنيت في فيلم (دانتيلا) ، وقدمت 12 أغنية مع الراحل حسين الإمام ومن بينها أغنية بحب السيما".


وتطرقت يسرا في حديثها إلى موقف طريف جمعها بالراحل أحمد زكي قائلة: "جمعني به مشهد في فيلم (الراعي والنساء)، وضربته 6 صفعات وصفعني مرة واحدة، وبعدها صفعته سعاد حسني صفعة أخرى، وكان الضرب حقيقياً، وبعد التصوير جاء يتحدث معي، وقال لي إن ضرس العقل سقط منه بسبب الضرب".

يذكر أن يسرا شاركت في الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "حرب أهلية"، الذي حقق نجاحاً، وشارك في بطولته كل من باسل خياط، وأروى جودة، وجميلة عوض.

محمد يوسف

محمد يوسف

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