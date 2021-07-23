محادثات أوباما وسبرينغستين تُنشر في كتاب

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نيويورك: ستصدر المحادثات التي جرت بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والمغني بروس سبرينغستين والتي بُثّت هذه السنة على منصّة "سبوتيفاي"، في كتاب من المزمع نشره في أكتوبر، بحسب ما كشفت دار النشر "بنغوين راندوم هاوس".

ويستعيد "رينيغايدز: بورن إن ذي يو اس ايه" الذي سيطرح في أسواق العالم في 26 أكتوبر الحوار الذي جرى بين الرجلين متضمّنا صورا ومحفوظات، كخطابات دوّن عليها الرئيس ملاحظاته تُنشر للمرّة الأولى.

وفي البودكاست الذي بثّته "سبوتيفاي" في فبراير، يتحدّث أوباما وسبرينغستين الذي أيّد جو بايدن في حملته الانتخابية عن وضع الولايات المتحدة وحياتهما، متناولين مواضيع متعدّدة، مثل التمييز والموسيقى والأبوّة.

وكتب أوباما في الصفحات الأولى من الكتاب التي نشرت "بنغوين راندوم هاوس" مقتطفات منه ما مفاده "لاحظنا، على مرّ السنين، أننا نتحلّى بنظرة مشتركة إزاء العمل والعائلة وأميركا. وقمنا كلّ على طريقته، أنا وسبرينغستين، بأسفار متوازية في مسعى إلى سبر أغوار هذا البلد الذي قدّم لنا الكثير".

ويمكن طلب الكتاب مسبقا على موقع "بنغوين راندوم هاوس" بسعر 50 دولارا.