أحمد المرسي لـ"الخليج 365": أنهينا تصوير نصف مشاهد "كيرة والجن" والمتبقي الأصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال مدير التصوير أحمد المرسي، إنه تم الانتهاء من تصوير نصف مشاهد فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، مؤكدًا أن المشاهد المتبقية هي الأصعب.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بصور كيرة والجن صورنا نصف المشاهد وفاضل النص الأصعب"، موضحًا "المتبقي الأصعب لأن هو عموما فيلم صعب، تاريخي، الأمر الذي يجعلنا نتحايل على كل اللي الشكل والظروف اللي حوالينا، عشان يكون عندنا مصداقية ونعبر عن الفترة التاريخية اللي بيتكلم عنها، وده مش سهل".

وأشار المرسي إلى أن فيلم "كيرة والجن"، عبارة عن حركة مقاومة ضد الإنجليز، ويتضمن عدد من المعارك، متابعًا "صعوبة الفيلم أن أحداثه تقع في فترة تانية مش هنعرف ننزل في الشارع نصور لازم نظبط اللوكيشن وكل العناصر من إكسسوارات وملابس وعربيات وأي حاجة لها علاقة بالفترة دي، أي حاجة بنعملها من أول وجديد".

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز.

