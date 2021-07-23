منة فضالي توجه رسالة لوالدتها ونجوم الفن يدعون لها بالشفاء

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يوليو 2021 06:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية منة فضالي مجموعة صور جديدة لها مع والدىها حيث قامت بتوجيه رسالة لها والدعاء لها بالشفاء بعد خضوعها لعملية جراحية.

ونشرت منة، صورا لها مع والدتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أمي.. أغلى وأحلى وأجمل حاجة في حياتي.. ربنا ما يحرمني منك أبدًا ، ويديكي الصحة ويشفيكي ويبعد عنك كل مرض أو وجع”.

وأَضافت: “ربنا يحفظ كل أمهاتكم جميعًا ويرحمهم لو كانوا أموات”.

وقد انهالت التعليقات على تدوينة منة فضالى حيث تمنى المتابعين الشفاء العاجل لوالدتها كان بينهم عدد من نجوم الفن نذكر منهم ريم البارودي، أمل عرفة، نرمين ماهر، رانيا ياسين وغيرهم.

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.