مروة راتب تواجه السؤال الصعب: “هل ندمتي على عمليات التجميل؟”.. شاهد جوابها!

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يوليو 2021 05:44 صباحاً - حلت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، ضيفة على قناة “ام بي سي” خلال تغطية خاصة بمناسبة عيد الاضحى حيث تحدثت عن عدة مواضيع كان أبرزها خصوعها لعمليات التجميل.

وردا على سؤال حول ندمها عن عمليات التجميل التي خضعت لها مؤخرا، قالت مروة راتب: “ابدا اول شيء انا ما سويت اي عمليات تجميل في الوجه اما في الجسم فإجراء بسيط صار اليوم يتسوى بتخدير موضعي او حتى جراحة في اقل من يوم”.

وتابعت “معظم البنات اليوم سووا عمليات التجميل اللي انا سويتها وسووا اكثر مني حتى فانا بالعكس راضية كل الرضى ومتصالحة مع نفسي في كل الاوضاع سوءا سويت عملية تجميل ومثلا حافظت على وزني بعد هذه العملية متصالحة واحب نفسي في كل الحالات لاء زاد وزني بعد هذه العملية ايضا متصالحة واحب نفسي في كل الحالات”.

ونفت مروة راتب ان تكون قد بالغت في عمليات التجميل التي خضعت لها مؤكدة ان ما خضعت له كان عادي قائلة “في أساس تجري عليه تغيير بسيط يكون جدا ملفت وفي اساس لما انت تسوي فيه ستين عملية تجميل ما حد درى عنه”.

واعتبرت مروة راتب ان استهدافها بشكل مستمر دليل على النجاح وقالت “في مستندات وفي أدلة بأرقام هائلة بكميات البنات اللي يقلدون وياخدون صورتي نبغى شكل مروة بالظبط”.

واضافت “انا اليوم الاعلى اجرا في الامارات في عيادات التجميل لأن شكلي والنمظ الذي انا فيه والطريقة التي انا قدمت فيها الجمال بطريقة مروة راتب بمعايير مختلفة الناس رغبتها”.