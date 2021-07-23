شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" فى الإسكندرية 17 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أبطال مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" أولى العروض يوم 17 من شهر أغسطس المقبل في الإسكندرية، وهى من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى وكارمن سليمان ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى .

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من ألف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.

هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها النجم يحيي الفخراني أعماله المسرحية وينقلها من مسرح الدولة لمسرح القطاع الخاص فقد أعاد من قبل مسرحية "الملك لير"، فبعدما قدمها علي المسرح القومي من إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد عبد الحليم أعاد تقديمها مرة أخرى بمخرج جديد في مسرح القطاع الخاص .

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" من تأليف بيرم التونسي ولحنها أحمد صدقى فى العصر الذهبى لفن الأوبريت، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات.