بالفيديو| كارمن بصيبص تكشف سر غيابها عن دراما رمضان بعد "ليالي أوجيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، إن عقب انتهائها من تصوير مسلسل "ليالي أوجيني"، جاءها المسلسل اللبناني "عروس بيروت".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": انشغلت بتصوير الجزء الأول والثاني من عروس بيروت، وهذا ما جعلني أغيب عن المشاركة في رمضان الأعوام الماضية، فتصوير كل جزء كان يأخذ مننا نحو 7 أشهر، وكذلك صوّرت فيلم العارف، وأكثر من مشروع في لبنان.

وعن آخر أعمالها، قالت "انتهيت من تصوير ميني مسلسل في لبنان، اسمه (البريئة)، ومن المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد VIP".

جدير بالذكر أن كارمن يُعرض لها حاليًا فيلم "العارف- عودة يونس" في دور العرض السينمائي، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ركين سعد.