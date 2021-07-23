بيرجوزار كوريل تستعرض بطنها بالمايوه خلال الأشهر الأخيرة من حملها

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يوليو 2021 03:50 صباحاً - تداولت مواقع تركية صُورة للممثلة بيرجوزار كوريل إلى جانب زوجها الممثل خالد أرغنش وطفليها أثناء قضائهما الإجازة على أحد الشواطئ التركية.
وظهرت بيرجوزار كوريل في الصورة خلال أشهر الحمل الأخيرة وهي ترتدي مايوه السباحة وتستمتع بالأجواء الصيفية بوجود أصدقاء العائلة ايضاً.
كما نشرت بيرجوزار كوريل صورة لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تستلقي على شاطىء البحر بالمايوه مستعرضة بطنها وعلقت كاتبة: “لقد أنهيت 25 أسبوعًا، والحمد لله”.
البعض انتقد ظهور بيرجوزار بالمايوه خاصةً مع الوزن الزائد إلا أن ذلك لا يهمها أبداً إذ سبق وتعرضت لإنتقادات لاذعة منذ أشهر بعد تداول صُور لها بوزن زائد أثناء تواجدها على يخت بحري واكتفت وقتها بمشاركة الصُور بشكل مستمر عبر حسابها في انستقرام.
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