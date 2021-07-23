شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائيا فى الأوبرا 29 يوليو الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار يوم 29 يوليو الحالى حفلا غنائيا كبيرا داخل دار الأوبرا المصرية على خشبة مسرح النافورة، والذى يشهد عددا من المفاجآت، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة .

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور من التعرض لفيروس كورونا.

وأعلن مؤخرًا المطرب على الحجار، عن سلبية مسحة فيروس كورونا التى أجراها هو وزوجته، بعد إصابتهما بالفيروس منذ فترة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهاردة سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتى هدى، كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم."

وسرعان ما استقبل الحجار، عشرات التعليقات التى تمنت له دوام الصحة بعد شفائه من الفيروس الذى أصابه وزوجته، وخضعا بعدها لعزل صحى حتى سلبية المسحة.

وكان قد أعلن الحجار فى 21 مايو الماضي، عن إصابته وزوجته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتى الحبيبة الحمد لله على كل شيء، دعواتكم بالشفاء".