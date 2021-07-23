شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم: معمول لى عمل على "شنيور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد آدم إن الشنيور يطارده في كل مكان، فلا يوجد شقة يسكن بها أو فندق أقام فيه إلا وسمع صوت الشنيور حتى أنه شك في أنه "معمول له عمل على شنيور".

قال آدم خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "معمولى عمل على شنيور، مفيش شقة أسكن فيها إلا لما ألاقى الجيران بيستخدموا الشنيور، حتى لما رحت "أوتيل" لقيتهم بيجددوا فى الغرف وبيستخدموا الشنيور، لدرجة أنى ذهبت إلى روسيا قعدت فى فندق استخدموا "الشنيور" أيضا.

وحكى آدم ذكرياته الكوميدية مع زميليه علاء ولى الدين وصلاح عبد الله قائلا: "طلعت رحلة مع علاء ولى الدين وصلاح عبد الله، وكنا بنعمل فيلم "مهلبية"، علاء قال نجمع فلوس كل واحد 20 جنيه ونعمل سندوتشات، وأعطى كل واحد سندوتش واحد فقط، وقتها صلاح عبد الله قال له حسبى الله ونعم الوكيل.

وقص آدم موقفا آخر مع صلاح عبد الله قائلا: "كنت ماشى أنا وصلاح عبد الله بسيارته قرب حديقة الحيوان بالجيزة، وفجأة لقيت فيل قدامنا ماشى، وهربان من حديقة الحيوان وكان هيهجم علينا، لحد ما ضربوه بمخدر وأنقذونا.