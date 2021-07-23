شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم: نجيب محفوظ كان بيحب شخصية القرموطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد آدم إنه نال شرف الجلوس مع أديب نوبل نجيب محفوظ، قائلا: "كان ليا الشرف إنى أقعد مع نجيب محفوظ وكان بيحب القرموطى جدا، وقال لى إن القرموطى موجود فى كل حارة ونجع وقرية .

ووصف آدم خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، السوشيال ميديا بـ"بؤس"، قائلا: أنا سميته "الفيس بؤس"، وقال: أنا معنديش أى حساب على السوشيال ميديا، ولما بدخل بحس إنى فى السرايا الصفراء، كل واحد عنده ألف متابع بقى بيتحكم فينا، لكن عامل حساب زى العين السحرية عليه 200 شخص فقط.

وحكى آدم ذكرياته الكوميدية مع زميليه علاء ولى الدين وصلاح عبد الله قائلا: "طلعت رحلة مع علاء ولى الدين وصلاح عبد الله، وكنا بنعمل فيلم "مهلبية"، علاء قال نجمع فلوس كل واحد 20 جنيه ونعمل سندوتشات، وأعطى كل واحد سندوتش واحد فقط، وقتها صلاح عبد الله قال له حسبى الله ونعم الوكيل.

وقص آدم موقفا آخر مع صلاح عبد الله قائلا: "كنت ماشى أنا وصلاح عبد الله بسيارته قرب حديقة الحيوان بالجيزة، وفجأة لقيت فيل قدامنا ماشى، وهربان من حديقة الحيوان وكان هيهجم علينا، لحد ما ضربوه بمخدر وأنقذونا.