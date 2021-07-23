شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم: كنت بكره الكوميديا لأنها بتغيب العقول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم أحمد آدم جمهوره بتصريحاته حول علاقته بالكوميديا منذ بدايته في المسرح، وكشف إنه في بدايته بالمسرح الجامعى كان يكره الكوميديا بشدة ويرى أنها تغيب العقول، رغم أنه من ألمع نجوم الكوميديا فى مصر الآن.

وقال آدم خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان: "كنت بكره الكوميديا جدا، وكنت بقول إنها بتغيب العقول، وكنت بعمل مسرحيات "عبثية" منها واحدة من إخراج سيد حافظ فى إسكندرية بتتكلم عن الحواجز بين البشر سواء كانت مادية أو اجتماعية.

وقص آدم كواليس أول لقاء مع المخرج هانى مطاوع حين كان يخرج عرضا مسرحيا بجامعة الإسكندرية، قال: "شافنى فى كافتريا الجامعة بضحك وبهزر مع أصحابى نادى على وقال لى: أنت مش في المسرح ليه، قلت له: لا عشان بيعملوا كوميدى وأنا مبحبش الكوميديا، قال لى: تعالى جرب، لحد ما سمعت الناس بتضحك وأنا على المسرح، وقتها عشقت الكوميديا.

و أشار آدم إلى أنه تأثر برموز مسرحية عديدة، وأكثر من تأثر به الفنان سمير غانم خاصة أنى شاهدت مسرحية "موسيقى فى الحى الشرقى"، فتأثرت به للغاية بالإضافة إلى الأستاذ عبد المنعم مدبولى .