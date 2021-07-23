شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد جمال: أنا صيدلى.. وكنت بعلم عود بـ50 جنيه فى الحصة وأنا عندى 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد جمال، إنه تخرج في كلية الصيدلية وعمل في المجال لمدة عامان، ولكن نظراً لتعلقه بالغناء منذ أن كان صغيراً لم يستطيع الاستمرار في ذلك، وتابع:"أنا مرتبط بالغناء ومن وأنا عندى 9 سنين".

وأضاف "جمال"، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان متفوق في التعليم منذ صغره، موضحاً أنه كان الأول على مدرسته في المرحلة الابتدائية وكان متفوق الإعدادية وفى المرحلة الثانوية كان مجموعة 100%، وتابع: "دخلت صيدلة لأن أنا بحب الصيدلة جداً، ومن وأنا في تانية عدادى طلبت من والدى أنى أقف في صيدلية واتدرب، لأنى كنت حابب أعرف الحبوب الدوائية".

وحول دخوله مجال الغناء، قال "أحمد جمال"، إنه درس الموسيقى وهو في سن صغيرة، وتابع: "أنا كان عندى 14 سنة كنت بدرس عود وكنت بأخد 50 جنيه في الحصة".