شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم: لولا ثورة 30 يونيو ضد الإخوان كنت انتحرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد آدم، إنه فى 30 يونيو كنت متأكد إن الشعب المصرى هيطلع كله يثور ضد الإخوان، ولو محصلتش الثورة كنت انتحرت، وشدد على أن مصر باقية حتى آخر يوم فى الحياة.

وأضاف آدم خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساء DMC" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان إنه السوشيال ميديا "بؤس"، إنه عايش عصر مسرحى مزدهر فكان هناك 20 مسرحية فى الموسم لكبار النجوم، وكان فيه منافسة كبيرة، ومكناش بناخد إجازة، بس معرفش إيه اللى حصل فجأة، دلوقتى مفيش رواية بتقعد أكتر من 15 ليلة عرض، زمان كان سهل إن المنتج يعمل دعاية على القناتين الأولى والثانية، لكن دلوقتى صعب.

وطالب آدم بدعم الدولة للمسرح قائلا: المسرح محتاج رعاية من الدولة، ومشاكل المسرح معروفة وحلولها معروفة، مضيفا أن مصر أصبحت إمبراطورية مفيش حاجة بتحصل فى المنطقة العربية إلا بإذن منها، مشيرا إلى أن الفن لابد أن يكون إمبراطورية أـيضا، فالأمريكان معملوش حاجة غير إنهم عملوا سينما مخوفين بها العالم.

و أشار آدم إلى أنه تأثر برموز مسرحية عديدة، وأكثر من تأثر به الفنان سمير غانم خاصة أنى شاهدت مسرحية "موسيقى فى الحى الشرقى"، فتأثرت به للغاية بالإضافة إلى الأستاذ عبد المنعم مدبولى .