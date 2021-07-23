شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم منخفض لـ The Forever Purge بعد طرحه بـ19 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الرعب الجديد The Forever Purge على تقييم منخفض وذلك بعد طرحه يوم 2 يوليو الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم، ووصل تقييم فيلم The Forever Purge، إلى 48% من قبل 132 ناقدا عالميا، و79% من قبل أكثر من ألف مشاهد، على موقع "Rotten Tomatoes".



The Forever Purge

وحقق 12 مليونا و480 ألف دولار فى العرض الافتتاحى للعمل بـ3051 دار عرض فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يدور فيلم The Forever Purge حول كسر جميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون إن التطهير السنوى لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهى أبدًا.

فيلم The Forever Purge من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.